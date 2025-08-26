Сі Цзіньпін заговорив про новий світовий лад: Китай і Росія об’єднуються

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Китай і Росія повинні спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки та розвитку. Мовляв, обидві країни прагнуть побудувати більш “справедливий” міжнародний порядок.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним, повідомляє Reuters.

За словами Сі, Пекін і Москва повинні "об'єднати" країни "Глобального півдня”.

“Обидві сторони повинні продовжувати свою традиційну дружбу та поглиблювати стратегічну взаємну довіру”, - цитує китайського лідера державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Зауважимо, що В'ячеслав Володін прибув до КНР 25 вересня напередодні візиту “фюрера” Володимира Путіна цими вихідними. Диктатор має зустрітися зі лідерами країн Глобального Півдня, зокрема, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як повідомляося, очільник Кремля Володимир Путін вирушить із візитом до Китаю на чотири дні. РосЗМІ інформують, мовляв, у програмі перебування передбачені «масштабні переговори», однак їхня тематика наразі не розкривається.

Нагадаємо, Китай зробив заяву про свою роль у врегулюванні війни в Україні. Міністерство закордонних справ країни наголошує, мовляв, Пекін прагне відігравати роль у політичному врегулюванні війни в Україні.

