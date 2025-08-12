ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Сі Цзіньпін заявив, що просуватиме свій план по Україні

Сі Цзіньпін підсилює «Групу друзів миру».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін / © Associated Press

Китай планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення “кризи” - як у Пекіні називають війну - проти України.

Про це заявив Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.

"Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення української кризи", - зазначив Сі Цзиньпін.

З його слів, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, та захисту законних прав та інтересів країн, які розвиваються.

Як повідомлялося, Китай уважно стежить за тим, як президент США Дональд Трамп намагається дипломатичним шляхом завершити війну в Україні. Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що саме Пекін є основним покупцем російської нафти, що турбує очільника Білого дому.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie