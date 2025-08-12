Сі Цзіньпін заявив, що просуватиме свій план по Україні

Сі Цзіньпін / © Associated Press

Китай планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення “кризи” - як у Пекіні називають війну - проти України.

Про це заявив Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.

"Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення української кризи", - зазначив Сі Цзиньпін.

З його слів, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, та захисту законних прав та інтересів країн, які розвиваються.

Як повідомлялося, Китай уважно стежить за тим, як президент США Дональд Трамп намагається дипломатичним шляхом завершити війну в Україні. Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що саме Пекін є основним покупцем російської нафти, що турбує очільника Білого дому.