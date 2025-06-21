Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном

Сі Цзіньпін. / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував власне вирішення щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Зокрема, сприяння припиненню вогню та початку діалогу.

Про це заявив постійний представник КНР при ООН Фу Цун, повідомляє Fox News.

За словами дипломата, Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході. Пропозиція китайського лідера містить чотири пункти:

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Сприяння припиненню вогню та припиненню бойових дій є невідкладним пріоритетом. Забезпечення безпеки цивільного населення має першочергове значення. Відкриття діалогу та переговорів – це фундаментальний шлях уперед. Зусилля міжнародної спільноти щодо сприяння миру є незамінними.

Нагадаємо, раніше Китай відреагував на атаку Ізраїлю по Ірану. У Пекіні наголосили, що “раптове відродження напруженості в регіоні не відповідає жодним інтересам”. Натомість країна, запевняють в МЗС, готова “відіграти конструктивну роль” у сприянні деескалації ситуації.

Своєю чергою, The Telegraph пише, що КНР панікує через удари Ізраїлю по Ірану. Ключовим ризиком залишається ймовірність того, що Іран, скориставшись ситуацією, вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Дата публікації 16:31, 16.06.25 Кількість переглядів 16 Заклали мегаполіс та викрали імператора! У Китаї є місто побудоване українцями



