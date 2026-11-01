Сі Цзіньпін здивував Штайнмаєра позицією щодо України: що Китай сказав про переговори

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Китай не виявив зацікавленості у проведенні тристороннього саміту зі США та Росією для обговорення завершення війни в Україні. Ба більше, китайський лідер Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що європейські держави також повинні брати участь у таких переговорах.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає Yahoo.

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За словами Штайнмаєра, він особисто порушив питання можливого саміту під час зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні в п'ятницю, 30 жовтня.

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«З його погляду, абсолютно жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю не ведеться», — розповів президент Німеччини.

Штайнмаєр також зазначив, що Сі Цзіньпін був здивований самою пропозицією провести таку зустріч.

«Він прямо вказав, що це європейський конфлікт, у якому європейці також повинні бути присутні за столом переговорів», — додав німецький президент.

Що відомо про можливий саміт США, Росії та Китаю

Раніше з'явилася інформація про можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в середині листопада в китайському Шеньчжені.

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Ініціатором такої зустрічі виступив Путін, який запропонував обговорити питання ядерного роззброєння.

За даними The Diplomat, Москва найбільше зацікавлена у тристоронньому саміті та розглядає його як можливість повернути Росії статус одного з ключових глобальних гравців. Аналітики ISW також вважають, що Кремль може використовувати такий формат для просування власних умов щодо України.

Водночас Пекін поки не підтвердив готовності до такої зустрічі. Китай раніше наполягав, що до мирного процесу мають бути залучені і Київ, і Москва, тому переговори про майбутнє України без її участі можуть суперечити публічній позиції КНР.

У The Diplomat зазначають, що навіть сам факт переговорів Путіна на одному рівні з президентами США та Китаю міг би стати дипломатичним успіхом для Кремля та послабити міжнародну ізоляцію Росії.

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