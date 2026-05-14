Сі Цзіньпін жорстко поставив Трампа перед вибором і натякнув на можливу війну: що відомо

Сі попередив США про небезпечний сценарій через Тайвань.

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

Торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном досягають прогресу. Втім, розбіжності щодо Тайваню можуть завести відносини на небезпечний шлях і навіть призвести до конфлікту.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час закритої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пишуть Reuters і Sky News.

Видання наголошує, що заява китайського лідера стала суворим попередженням під час заходу, який ма дружній і невимушений вигляд. Водночас в американському резюме переговорів Тайвань не згадувався. Основну увагу зосередили на ситуації навколо Ормузької протоки та зацікавленості Сі в купівлі американської нафти.

За словами офіційних осіб, обізнаних з цим питанням, метою переговорів було збереження крихкого торговельного перемир’я, укладеного минулого жовтня, і створення механізмів підтримки майбутньої торгівлі та інвестицій.

Ситуація навколо Тайваню

Згідно з підсумками переговорів, які опублікували в Пекіні, Сі заявив Трампу, що Тайвань є найважливішим питанням, яке стоїть перед ними. Зазначається, що в разі неправильного підходу воно може призвести до надзвичайно небезпечної ситуації у відносинах між США та Китаєм, а також спричинити зіткнення чи навіть конфлікт між країнами.

«Президент Сі наголосив президентрві Трампу, що тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належним чином, двосторонні відносини будуть загалом стабільними. В іншому разі між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставить під велику небезпеку всі їхні відносини», — заявив речник китайського МЗС.

За словами Джо Мазура, аналітика з геополітики в консалтинговій компанії Trivium China, зауваження китайського лідера були примітними, хоча Пекін і раніше висловлював суворі попередження щодо Тайваню.

«Він недвозначно попередив американську сторону, щоб та не бавилася», — додав Мазур.

Нагадаємо, 14 травня Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Втім, їхня зустріч перед Будинком народних зібрань почалася з незручного моменту. На червоній доріжці лідери країн традиційно обмінялися рукостисканням. Однак саме в цьому жесті невербальної комунікації проявився фірмовий і дещо агресивний стиль президента США.

