Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні наміри Китаю

Сі Цзіньпін / © Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, мовляв, цілі розвитку його країни абсолютно мирні. Ба більше — КНР ніколи не загрожуватиме іншим державам.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Пекіні, повідомляє китайське МЗС.

«Китай завжди дотримувався шляху мирного розвитку, ніколи не розпочинав війни і не окупував жодного сантиметра території іншої країни. Незалежно від того, наскільки Китай розвиватиметься і зміцнюватиметься, він ніколи не становитиме загрози для інших країн», — висловився Сі.

За його словами, Пекін готовий співпрацювати з Лондоном, аби долати розбіжності та поважати один одного.

«Взаємна довіра є основою для стабільного та довгострокового розвитку відносин між країнами… Як постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні світові економіки, Китай і Велика Британія повинні зміцнювати діалог та співпрацю для підтримки миру і стабільності у світі та сприяння економічному й соціальному розвитку обох країн», — підкреслив китайський лідер.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив про «посилення координації» з Росією. Мовляв, Пекін і Москва повинні «спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність».

Тим часом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Сі Цзіньпіна вплинути на диктора РФ Володимира Путіна. З його слів, саме китайський лідер має можливість покласти край війні в Україні.