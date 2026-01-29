ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
2 хв

Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні наміри Китаю

Сі запевнив у «мирному курсі» країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін / © Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, мовляв, цілі розвитку його країни абсолютно мирні. Ба більше — КНР ніколи не загрожуватиме іншим державам.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Пекіні, повідомляє китайське МЗС.

«Китай завжди дотримувався шляху мирного розвитку, ніколи не розпочинав війни і не окупував жодного сантиметра території іншої країни. Незалежно від того, наскільки Китай розвиватиметься і зміцнюватиметься, він ніколи не становитиме загрози для інших країн», — висловився Сі.

За його словами, Пекін готовий співпрацювати з Лондоном, аби долати розбіжності та поважати один одного.

«Взаємна довіра є основою для стабільного та довгострокового розвитку відносин між країнами… Як постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні світові економіки, Китай і Велика Британія повинні зміцнювати діалог та співпрацю для підтримки миру і стабільності у світі та сприяння економічному й соціальному розвитку обох країн», — підкреслив китайський лідер.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив про «посилення координації» з Росією. Мовляв, Пекін і Москва повинні «спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність».

Тим часом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Сі Цзіньпіна вплинути на диктора РФ Володимира Путіна. З його слів, саме китайський лідер має можливість покласти край війні в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie