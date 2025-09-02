Сі Цзіпінь назвав РФ та Китай "основними переможцями" у Другій світовій війні: що сказав Путін

Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі в Китаї 2 вересня / © Associated Press

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін розпочали переговори в Пекіні напередодні масштабного військового параду. Лідери країн обговорили «безпрецедентний рівень» співпраці, а Сі назвав Росію і Китай основними переможцями у Другій світовій війні, що суперечить історичним фактам.

Про це пише BBC.

Путін назвав відносини між Росією та Китаєм такими, що перебувають на «безпрецедентному рівні». За словами очільника Кремля, їхнє «тісне спілкування відображає стратегічний характер російсько-китайських зв’язків».

«Дорогий друже, і я, і вся російська делегація раді знову зустрітися з нашими китайськими друзями та колегами. Наше тісне спілкування відображає стратегічний характер відносин Росії та Китаю, які перебувають на безпрецедентно високому рівні. Ми завжди були разом тоді й залишаємося разом зараз», — сказав Путін під час зустрічі з Сі.

Своєю чергою лідер КНР заявив, що «китайсько-російські відносини витримали випробування міжнародними змінами». Сі сказав, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою, аби «сприяти побудові справедливішої та розумнішої системи глобального управління».

А ще Сі назвав Росію та Китай основними переможцями у Другій світовій війні.

«Ми взаємно є присутніми на урочистостях з нагоди перемоги у світовій антифашистській війні один в одного. Це вже стало доброю традицією у двосторонніх відносинах, а також переконливо демонструє велику відповідальність Китаю та Росії як основних країн-переможниць у Другій світовій війні і постійних членів Ради безпеки ООН», — висловився китайський лідер, чий виступ опублікували російські пропагандистські медіа.

Зауважимо, хоча Радянський Союз (ядро якого становила Росія) і Китай зробили значний внесок у перемогу у Другій світовій війні, некоректно називати їх основними переможцями, оскільки перемогу здобула широка Антигітлерівська коаліція. Основні переможці, або так звана «Велика трійка», — це США, Велика Британія, СРСР.

3 вересня, до 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні, Китай проведе найбільший в історії військовий парад. Це подія, що має на меті підкреслити зростальне значення Китаю на міжнародній арені. Під час цього заходу Сі прагне не лише продемонструвати Китай як другу економіку світу, але й посилити його дипломатичний вплив. Він позиціонує країну як стабільного торговельного партнера, протиставляючи цю позицію протекціоністській політиці США, зокрема митам, запровадженим президентом Дональдом Трампом.

На тлі цих подій Сі приймає в Пекіні Путіна. Ця зустріч відбувається в той час, коли Трампу все ще не вдається досягти домовленості з російським президентом щодо врегулювання війни в Україні.

Під час саміту 1 вересня Сі та Путін розкритикували західні уряди: президент Китаю засудив «хуліганську поведінку» деяких країн (прозорий натяк на США), тоді як російський диктатор виправдовував свою війну проти України та поклав відповідальність за неї на Захід.

2 вересня Сі та Путін зустрілися в Залі народних зборів у Пекіні.

До слова, нинішній чотириденний візит Путіна до Китаю, який відбувається лише через два тижні після його зустрічі з Трампом, є свідомою демонстрацією близькості між Москвою та Пекіном, пише Sky News. За словами кореспондента Айвора Беннета, цей візит покликаний протидіяти спробам США послабити їхні відносини та спонукати Росію до завершення війни в Україні. Однак насичена програма Путіна в Китаї підкреслює, що його зв’язки з Пекіном сильніші, ніж будь-коли раніше.