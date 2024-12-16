Сі у протистоянні США та світовому ладу надихається російським романом – NYT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у своєму прагненні протистояти США та "глобальному світовому ладу" знаходить натхнення у романі російського письменника Миколи Чернишевського "Що робити?".

Про це у своїй колонці New York Times пишуть експерти з геополітики Джон Гарно і Сем Четвін.

На недавньому саміті БРІКС Сі послався на роман "Що робити?" 1863 року, який "вихваляє революційну боротьбу та надихав Володимира Леніна".

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"Російський письменник Чернишевський у романі "Що робити?" зображує героя з виключно твердою волею та рішучістю у досягненні своїх цілей. Така сила духу нам дуже потрібна сьогодні. Що важчий час, то більше необхідно вести наполегливу боротьбу, проявляючи непохитну волю, авангардну сміливість і здатність реагувати на зміни", – заявив під час свого виступу лідер Китаю, наводячи приклад одного з героїв роману – революціонера Рахметова.

Автори статті вважають, що це сигналізує про намір Сі згуртувати світ, що розвивається, для посиленої боротьби проти американської потуги.

Зазначається, що китайський лідер часто покладається на історичні та літературні російські традиції, аби висловити своє бажання підірвати – і зрештою витіснити – західні ідеї та інститути.

Радикальний роман Чернишевського дозволяє зазирнути в тип мислення Сі. Так, привабливість книги для політика полягає в її герої, Рахметові.

"Онук князівської сім’ї, Рахметов у 16 років повстає проти свого владного батька, зміцнює тіло важкою фізичною працею і переїжджає до Санкт-Петербурга, де його вербують у підпільну групу і перетворюють на "неординарну людину" – абсолютного революціонера", – передають зміст роману автори колонки.

На думку експертів, ця книга надихнула радикальних революціонерів як у Росії, так і в Китаї. Сі зізнавався, що прочитав роман ще в молодості та намагався слідувати аскетичним практикам Рахметова для "загартування волі": він приймав холодний душ, спав без матраца та робив вправи на морозі.

Президент Росії Володимир Путін планував подарувати лідеру Китаю на день народження у червні стару копію книги Чернишевського. А ще російський диктатор організував саміт БРІКС у Татарстані – на батьківщині предків Рахметова. Окрім того, у жовтні Путін та Сі провели зустріч у Казанському Кремлі, розташованому в кінці колишньої Чернишевської дороги.

Експерти зазначили, що зараз лідер Китаю приміряє на себе мантію Рахметова –"видатної людини", агента історії – і вірить, що його залізна воля і далекоглядне керівництво позбавлять світ від американської турбулентності.

До слова, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає, що у новообраного президента США Дональда Трампа на першому місці буде питання протистояння з Китаєм, а не врегулювання війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході.

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