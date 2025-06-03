Дональд Трамп переконаний, що пряма телефонна розмова з Сі Цзіньпіном може перезапустити складні торгівельні переговори. / © Associated Press

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Білий дім активно прагне організувати телефонну розмову між президентом США та лідером Китаю цього тижня, сподіваючись відновити крихке перемир’я у торгівельній війні. Проте, попри прагнення Дональда Трампа до особистого діалогу, Пекін не виявляє особливого ентузіазму, побоюючись непередбачуваності американського лідера та потенційних репутаційних втрат для Сі Цзіньпіна.

Про це пише Politico.

Трамп одержимий дзвінком, але Пекін на варті

Дональд Трамп переконаний, що пряма телефонна розмова з Сі Цзіньпіном може перезапустити складні торгівельні переговори. Джерела, близькі до переговорного процесу, зазначають, що «президент одержимий ідеєю телефонної розмови з Сі», тому що вірить у свою здатність особисто врегулювати глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками світу.

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Проте, це переконання суперечить складному становищу США, які намагаються тиснути на Китай, щоб той кардинально перебудував торгівельні відносини вартістю близько 600 мільярдів доларів, не завдаючи при цьому тривалої внутрішньополітичної шкоди. Це також викликає питання щодо кінцевої мети Трампа у торгівельній війні, яка дедалі більше перетворюється на гру «хто перший здасться». Адміністрація Трампа перебуває під «великим тиском» через блокування Китаєм критично важливих мінералів, необхідних для багатьох галузей — від автомобілебудування до виробництва боєприпасів. Хоча й існує «велика ймовірність», що Сі відповість на дзвінок, щоб принаймні вислухати Трампа, Пекін налаштований скептично.

Непередбачуваність Трампа та репутаційні ризики для Сі

Китайський уряд був збентежений публічними виступами Трампа в Овальному кабінеті, зокрема його гучними зустрічами з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Це змусило Пекін з обережністю ставитися до дипломатії на рівні лідерів.

«КНР вважає президента Трампа непередбачуваним, що створює репутаційні ризики для президента Сі», — зазначив Раш Доші, колишній заступник старшого директора Ради національної безпеки з питань Китаю та Тайваню в адміністрації Байдена.

За його словами, для китайських дипломатів нетипово наражати свого лідера на ризик потенційно незручної або непередбачуваної зустрічі. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що лідери «ймовірно, поговорять цього тижня», але представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що дзвінок поки не запланований.

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Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь у відповідь на запитання про можливий дзвінок відповів: «У мене немає інформації, якою я міг би поділитися з цього приводу».

Заява Міністерства торгівлі Китаю, яка звинувачує США у «розпалюванні нових економічних та торгівельних розбіжностей», також свідчить про несприятливий настрій Пекіна.

Затягування переговорів та взаємні претензії

Ця ситуація є лише частиною взаємного перекладання провини, що триває з початку травня, коли міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Грір досягли домовленості зі своїми китайськими колегами щодо зниження напруженості у торгівельній війні. Тоді було домовлено про зниження тарифів США на китайські товари та китайських тарифів на імпорт із США, а також про зняття бар’єрів на критично важливий експорт корисних копалин. Сторонам було надано 90 днів для початку нового діалогу.

Проте, з того часу непорозуміння та суперечливі очікування гальмують нові переговори. Адміністрація Трампа звинувачує китайський уряд у повільному відновленні постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних магнітів. Це викликає занепокоєння серед автовиробників, які попереджають про можливу зупинку виробництва через нестачу рідкісноземельних магнітів, що є критично важливими для їхньої галузі.

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Дві країни також залишаються у глухому куті щодо питання фентанілу, яке, ймовірно, і стало поштовхом для Трампа розпочати торгівельну війну. Китай зробив дві пропозиції Білому дому, проте США на них не відреагували. Багато представників адміністрації Трампа залишаються скептичними щодо виконання Китаєм будь-якої угоди по фентанілу, що підкреслює глибоку недовіру.

Зі свого боку, китайський уряд обурений діями США щодо обмеження експорту американської продукції до ключових китайських галузей, таких як напівпровідники та літакобудування, посилаючись на міркування національної безпеки. США також розлютили Китай новими заходами, спрямованими проти китайських студентів, які навчаються в США.

Дипломатичні протоколи та ризики для Трампа

Очікування Трампа, що телефонна розмова з Сі Цзіньпіном може перезапустити торгівельні переговори та принести суттєві результати, суперечать дипломатичним та політичним протоколам Комуністичної партії Китаю.

«Трамп — це той, хто укладає угоди. Сі Цзіньпін не той, хто укладає угоди — він партійний хлопець на вершині адміністративної суперструктури», — пояснив Гаррі Бродман, колишній помічник торгового представника США.

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Він вважає, що Сі навряд чи вдаватиметься до деталей, а у кращому випадку вони могли б домовитися про певні принципи, що навряд чи задовольнить Трампа.

Існує також ризик того, що телефонна розмова між двома лідерами може мати неприємні наслідки для Трампа, підірвавши довгострокові торгівельні переговори. Підняття переговорів на рівень лідерів може позбавити можливості укласти глибшу та більшу угоду, яка зрештою вимагатиме більше уваги та часу, тому перехід на рівень лідерів може бути ризикованим.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін вже зробили висновки про американського очільника Дональда Трампа. Російський та китайський головнокомандувачі зрозуміли, що загрози для них з боку Штатів немає, вважає старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов.