Сі вперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди з Україною

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві висловив сподівання, що дипломатичні зусилля призведуть до укладення «справедливої» мирної угоди щодо України.

Про це повідомляють Reuters і Bloomberg.

Під час чаювання 8 травня Сі сказав Путіну про сподівання на те, що «справедливу, міцну і зобов’язальну мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони», можна досягнути шляхом діалогу.

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«Хоча Сі не уточнив, який вигляд повинна мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України», — звернули увагу журналісти.

Позиція китайського лідера перегукується з ранішими тезами міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який закликав до «справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов’язковою і приймається всіма».

Нагадаємо, 8 травня Росія і Китай заговорили про мир в Україні, але з умовами. У спільній заяві за підсумками зустрічі Сі і Путіна йшлося, що врегулювання війни можливе лише у разі усунення «кореневих причин». Це натяк на членство України в НАТО як одну з передумов війни, про що часто любить заявляти російський диктатор.

Своєю чергою того ж дня президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб Китай долучився до миротворчого процесу для завершення війни РФ проти України.

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Зауважимо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив — якщо США на чолі з Трампом провалять свою роль посередника і не зможуть зупинити війну в Україні, новим посередником у переговорному процесі можуе стати Туреччина або Китай.