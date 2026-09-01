Сі зустрівся з Путіним на саміті ШОС: лідер Китаю зробив гучну заяву про РФ та війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін 31 серпня провели переговори у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Востаннє вони зустрічалися у травні.

Про це повідомляє The Japan Times.

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Переговорили Сі та Путіна: про що говорили

Зазначається, що Путін і Сі використовують саміт ШОС для просування свого бачення багатополярного світу та представлення єдиного фронту проти Заходу.

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Сі Цзіньпін заявив Путіну, що радий його бачити, та наголосив на зміцненні російсько-китайських відносин. За його словами, зв’язки між двома країнами стали «міцнішими», а їхні перспективи «будуть ще яскравішими».

Водночас китайський лідер зазначив, що рівень «невизначеності та непередбачуваності» у міжнародному порядку помітно зріс.

Путін зі свого боку заявив Сі Цзіньпіну, що російсько-китайська співпраця «успішно розвивається на всіх фронтах».

У Кремлі прокоментували зустріч Путіна та Сі. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони лише «побіжно» обговорювали війну в Україні.

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Шанхайська організація співробітництва (ШОС) — що це за саміт

У виданні наголошують, що ШОС історично зосереджувалася на економічних питаннях, але в останні роки під керівництвом Москви та Пекіна змінила курс.

Окрім 10 членів, тепер вона має 15 так званих «партнерів діалогу», включаючи Туреччину, Саудівську Аравію та Катар. Також у нього є дві країни-спостерігачі: Афганістан та Монголія. Іран приєднався до блоку лише у 2023 році.

Цей саміт відбувається в той час, коли деякі члени ШОС перебувають у розпалі справжніх війн — конфліктів між Україною та Іраном — або торговельних війн, через запровадження США тарифів на китайські та індійські товари.

Саміт ШОС у Киргизстані — останні новини

Нагадаємо, 31 серпня у Киргизстані розпочався дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Для участі у саміті регіонального блоку, який святкує своє 25-річчя, прибули лідер Ірану Масуд Пезешкіан, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, лідер Індії Нарендра Моді, президент Пакистану Шехбаз Шаріф та інші.

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За інформацією росЗМІ, Ердоган під час ШОС планує зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів турецький лідер знову заявить про готовність Анкари бути посередником у переговорах щодо України.

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