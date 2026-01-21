"Сядьте і зачекайте": у США різко звернулися до Європи через Гренландію

Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Країни Європи, які чинять опір спробам США придбати Гренландію, повинні «сісти та почекати» на прибуття президента Дональда Трампа до Давосу та «вислухати його аргументи».

Про це заяви американський міністр фінансів Скотт Бессент під час пресбрифінгу в Давосі, повідомляє CNN.

«Зробіть глибокий вдих. Не майте цього рефлекторного гніву, який ми бачили, і цієї гіркоти. Чому б їм (європейським лідерам — Ред.) не сісти, не почекати, поки президент Трамп приїде сюди, і не послухати його аргументи? Бо я думаю, що вони будуть переконливими», — висловився очільник Міністерства фінансів США.

Реклама

Зауважимо, Трамп пригрозив 10% митами для восьми європейських країн, які відправляють війська до Гренландії для участі у спільних навчаннях під керівництвом Данії.

«Я не впевнений, який сигнал мають послати ці країни для активації своїх військ. Мені здається, що це є утопічним», — сказав Бессент.

Нагадаємо, перед візитом до Давоса Дональд Трамп загадково натякнув, як далеко готовий зайти у питанні острова. З його слів, під час Всесвітнього економічного форуму «заплановано багато зустрічей щодо Гренландії». Ба більше, він висловив впевненість, що «все складеться досить добре».

Окрім того, американський президент висловив думку, що жителі Гренландії «будуть у захваті» від ідеї приєднання до США. Президента не хвилює той факт, що жителі острова чітко дали зрозуміти: вони не хочуть бути частиною Штатів.

Реклама