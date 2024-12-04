Сибіга може зустрітись з Лавровим, але йдеться не про перемовини: що відомо

Главу МЗС Росії запросили на Мальту для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Під час чергового засідання Ради міністрів ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі), яке відбудеться 4-5 грудня на Мальті, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга може зустрітись з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про робочий візит Сибіги на Мальту повідомила пресслужба МЗС.

"4-5 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Республіки Мальта для участі у 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Глава МЗС виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України", – йдеться у повідомленні.

В МЗС уточнили, що ключовими темами виступу та переговорів будуть війна Росія проти України, її наслідки для Європи та світу, а також "досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

Водночас європейська служба "Радіо Свобода" повідомила, що на Мальту також може приїхати російський міністр закордонних справ, що стане його першим візитом до Євросоюзу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Візит Лаврова може відбутись попри чинні санкції та заборону на в'їзд, які можуть тимчасово скасувати.

Втім Росії не дозволять встановлювати свої правила на середземноморському острові. Пам'ятаючи тогорічний візит Лаврова у Македонію у супроводі 90 осіб, Мальта обмежила національні делегації шістьма людьми. І хоча Лавров отримав запрошення на обід, на тематичну вечерю, присвячену обговоренню російської агресії, його не пустять.

Про особисту зустріч Сибіги та Лаврова на полях ОБСЄ не повідомляли ані офіційні джерела, ані ЗМІ. Також невідомо, чи залишиться в залі засідань українська делегація під час очікуваного виступу Лаврова.

Нагадаємо, постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя відзначився “викривальною” заявою про розселення “бандерівців” у російськомовних регіонах України. За словами Небензі, інформацію він отримав від місцевих мешканців неназваного населеного пункту.

Читайте також: