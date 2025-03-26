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Сибіга назвав очікування України від зустрічі "коаліції охочих"

Сибіга назвав очікування України від зустрічі "коаліції охочих"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: МЗС України

Головні теми саміту "коаліції охочих" – оборонні спроможності України та гарантії безпеки, зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що очікування держави від саміту країн "коаліції охочих" у Парижі 27 березня можна розділити на два блоки.

Про це очільник українського МЗС сказав на спільній з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде пресконференції в Києві.

Відповідаючи на запитання про очікування від саміту, Сибіга сказав, що розділив би їх на два блоки. Так, зазвичай на таких зустрічах обговорюються нагальні потреби України – все те, що посилює оборонні спроможності, а також майбутні інфраструктура безпеки та пакет гарантій безпеки.

"Це вже предметно обговорюється, в деталях. Тому кожна така зустріч – це продовження попередніх дискусій, і вона щоразу виводить етап дискусій дійсно на вищий рівень. Тобто, вони дуже предметні і з конкретними результатами", – висловився український міністр.

За його словами, що кожна така зустріч також дає змогу президенту України Володимиру Зеленському зустрічатися з партнерами.

"Ці зустрічі важливі і з тих міркувань, що Європа є необхідною частиною, ключовим елементом також наших мирних зусиль… Це також добра нагода координувати наші спільні позиції", – сказав Сибіга.

Нагадаємо, за інформацією AFP, ввечері 26 березня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб підготувати саміт країн "коаліції охочих", готових надати Україні гарантії безпеки.

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