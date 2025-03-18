Сибіга назвав терміни, коли Україна хоче завершити повномасштабну війну

Україна хоче безумовного припинення вогню. Київ вірить, що закінчити повномасштабну війну, яку розпочала РФ, можна у нинішньому році.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі Firstpost, повідомляє "РБК.Україна".

За словами міністра, Україна готова чинити опір, якщо Кремль не прийме пропозицію про 30-денне перемир'я. Тим часом Київ, наголошує Сибіга, вірить у завершення повномасштабної війни 2025-го. Очільник МЗС називає можливий режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру.

"Ми віримо, що війна закінчиться цього року. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню - тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", - заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо робив потужну заяву про наближення до миру. З його слів, переговорний процес стосовно завершення російської війни проти України наблизив сторони до миру. Втім, потрібно ще багато зусиль, аби досягти мирної угоди.

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