Сибіга повідомив деталі звільнення Усика в аеропорту Кракова

Українська сторона вважає такі дії неприпустимими.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова.
Про це йдеться у повідомленні МЗС України у соціальних мережах.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - заявив дипломат.
На відео, яке оприлюднили українські дипломати, видно, що Сибіга спілкується з підлеглими та Усиком:
- Ви мені чітко підтвердили, що вас звільнили і що ви далі слідуєте безперешкодно.
- Слава Богу ми тут. Все добре. Чекаємо.
- Ви маєте на місці залагодити всі формальності, щоб там не було ніяких моментів", - поспілкувався міністр щодо ситуації у Польщі.
Міністр координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.
Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.
Додамо, що Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав непорозумінням.
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