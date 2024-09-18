Сибіга повідомив деталі звільнення Усика в аеропорту Кракова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у соціальних мережах.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - заявив дипломат.

На відео, яке оприлюднили українські дипломати, видно, що Сибіга спілкується з підлеглими та Усиком:

- Ви мені чітко підтвердили, що вас звільнили і що ви далі слідуєте безперешкодно.

- Слава Богу ми тут. Все добре. Чекаємо.

- Ви маєте на місці залагодити всі формальності, щоб там не було ніяких моментів", - поспілкувався міністр щодо ситуації у Польщі.

Міністр координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.

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Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.

Додамо, що Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав непорозумінням.

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