Сибіга заінтригував дописом у соцмережі: міністр провів телефонну розмову держсекретарем США

Голова МЗС України Андрій Сибіга в четвер, 3 вересня, провів телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Під час розмови обговорювалися майбутні "історичні рішення".

Про це міністр закордонних справ України повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Сибіга зазначив, що підтримує з Блінкеном "регулярний діалог", а сьогоднішня розмова була продуктивною.

"В рамках нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з Ентоні Блінкеном. Обговорили візит президента Зеленського до США та координацію подальших кроків, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – написав міністр.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ та екссекретар Госдепу США Майк Помпео назвав "дурними" обмеження союзників щодо ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території країни-агресорки Росії. В Держдепі наголошують, що Україна може бити по Росії, але зброєю власного виробництва.

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