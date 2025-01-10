Сибіга відповів на заяву Туска про перші ексгумації жертв Волинської трагедії

Очільник українського зовнішньополітичного відомства відзначив, що Україна та Польща поважають одне одного.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про рішення щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Увечері в п’ятницю, 10 січня, він опублікував відповідний допис на платформі Х польською мовою.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства відзначив, що Україна та Польща поважають одне одного і “разом захищаються від російського імперіалізму”.

“Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по Москві”, - наголосив він.

Андрій Сибіга відзначив злагоджену роботу очільників міністерств культури України та Польщі.

“Чудовий результат робочої групи, яку координували міністри культури Микола Точицький та Ганна Врублевська. Сподіваємося на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги”, - підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про ухвалене рішення щодо перших ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.

Читайте також: