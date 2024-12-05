Сибіга зробив заяву про наміри Путіна щодо "миру" в Україні

Агресорка Росія не прагне до справедливого миру у війні в Україні. Кремль хоче Ялту-2 або Мінськ-3. РФ становить загрозу для безпеки країн Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Давайте усвідомимо два моменти. Росія хоче Ялту-2 (Ялтинська конференція керівникіа урядів Великої Британії, США та СРСР у Лівадійському палаці в лютому 1945-го - Ред) або принаймні Мінськ-3. Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде", - сказав він.

За словами Сибіги, Україна хоче здобути справедливий мир і повагу до принципів для всіх. Очільник українського МЗС наголосив, що Києву потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти.

"Це два підходи до майбутнього, які вирішуються прямо зараз в Україні. Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати "сірі зони", тому що Росія перетворює їх на зони впливу", - констатував міністр.

Росія не є партнером, вона є найбільшою загрозою для спільної безпеки, каже Сибіга.

"Участь Росії в ОБСЄ є загрозою для співпраці в Європі. І вона такою і залишиться. Росія поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, втручається в Грузію, Молдову, Західні Балкани та інші держави і веде гібридну війну проти Європи", - зазначив керівник МЗС України.

Як повідомлялося, Андрій Сибіга вийшов із зали перед початком виступу Сергія Лаврова, очільника МЗС РФ. Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

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