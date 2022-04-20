"Сигнал для Росії": Зеленський повідомив, що 18 посольств вже відновили роботу в Києві

"Сигнал для Росії": Зеленський повідомив, що 18 посольств вже відновили роботу в Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні в різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв.

Голова держави наголосив, важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 20 квітня.

"Це один із тих сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни й гарантуванню повної безпеки для України. Що більше дипломатичних представництв повернеться до роботи в нашій столиці, то сильнішим буде цей важливий сигнал", – сказав український президент.

Він також вказав перелік держав, чиї представництва працюють у Києві: Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святий Престолл, Словенія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина, Франція, Чехія, Естоніята інші.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, тим часом у відповідь на оголошення працівників російських закордонних установ персонами нон грата РФ висилає дипломатів з Австрії, Бельгії та Нідерландів.

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