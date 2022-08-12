"Сигнал Путіну": президент Словенії вважає, що ЄС відреагував недостатньо жорстко на анексію Криму

Втім, коли путінські війська розпочали війну в Україні 24 лютого 2022-го, західні країни не хотіли повторювати помилок. Саме тому того ж дня ухвалили "жорсткий пакет санкцій" проти Москви.

Таку думку висловив президент Словенії Борут Пахор, в інтерв'ю Anadolu.

"Це був поганий сигнал президенту Путіну, що він може робити все, що хоче, з незначними наслідками для своїх дій", - сказав Пахор.

Словенський лідер впевнений, що російський диктатор не очікував такоої солідарність європейських країн. Ба більше - Пахор визнав: сам був здивований та розчарований повномасштабним російським вторгненням до України 24 лютого.

"Розчарований, тому що я дуже багато вклав як президент, як прем'єр-міністр Словенії, щоб мати чудові стосунки з Росією та президентом Путіним", - пояснив він.

Як повідомлялося, ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов розповів, що єдина людина, яка висловилася відкрито проти війни в Раді безпеки, то був Дмитро Козак - заступник керівника адміністрації президента Росії.

Читайте також: