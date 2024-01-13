"Сигнал Путіну": що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва

Більшість текстів в іноземних медіа напередодні були присвячені візиту британського премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва, під час якого Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну стратегічну безпекову угоду.

The Washington Post пише, що цей візит Сунака і підписана з Україною угода надсилають сигнал Володимиру Путіну, що допомога Україні не закінчиться. Сунак привіз Україні дуже своєчасну підтримку.

"Важливо, щоб Росія бачила, що ми не йдемо, що ми будемо з Україною не лише сьогодні, не лише завтра, але й у довгостроковій перспективі", ― сказав Сунак.

Велика Британія і так є одним із найвідданіших партнерів України, але цей візит був дуже своєчасним ― він відбувся саме тоді, коли Росія знову активізувала повітряні атаки, а США та ЄС не можуть домовитися про допомогу, зазначають журналісти.

Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС. Це дало Лондону можливість продемонструвати свою відмінність від інших європейських урядів.

"Україна не самотня й Україна ніколи не буде сама. Путін може думати, що зможе пережити нас, але він помиляється", ― наголосив Ріші Сунак у Києві.

Що передбачає угода

Угода офіційно закріплює підтримку, яку Британія надавала та надаватиме безпеці України, зокрема обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

"Перше, що загалом робить цю угоду — вона формалізує ті домовленості щодо безпеки, які у нас зараз є. Друге гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми залишаємось разом з Україною", — сказав Сунак.

Прем'єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації із партнерами у разі повторення російської агресії.

"Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачено відповідний період, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами щодо цієї угоди", — сказав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Сунак підписали історичну угоду! Перші подробиці!

Читайте також: