Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи: деталі

Петер Сіярто. / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України.

Про це він сказав своєму китайському колезі Ван Ї під час зустрічі у Будапешті, повідомляє «Укрінформ».

Угорський міністр розповів, що вони з Ван Ї обговорили ситуацію з безпекою в Європі. З його слів, Будапешт «вдячний китайському уряду за мирні зусилля та за його позицію щодо миру в Україні». Водночас Сіярто кинув звинувачення в бік лідерів Європи, які, зухвало наголосив він, «постійно підривають зусилля щодо миру».

Реклама

Зокрема, він згадав «план Зеленського з п’яти пунктів». Ймовірно, йдеться про так званий «таємний план» Брюсселя прийняти Україну до ЄС 2027 року. За словами очільника МЗС Угорщини, нібито він демонструє коаліцію між Брюсселем та Києвом, що передбачає постачання зброї та грошей Україні.

«Я сказав міністру (Ван Ї — Ред.), що суверенний національний уряд Угорщини виступає проти цього всього. Ми, угорці, стоїмо на боці миру, і продовження війни суперечить нашим інтересам, як і членство України в ЄС», — додав він.

Як повідомлялося, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Брюссель та Україну у «війні» проти його країни. Причиною чергової різкої заяви стала публікації Politico про ідею «вступу в ЄС авансом» для України. З його слів, описане у матеріалі є «найновішим планом війни».

Нагадаємо, днями Politico розкрило таємний план Брюсселя — п’ять кроків до членства в ЄС для Києва. Зазначається, що схема передбачає надання країні «часткового членства» як частини майбутньої мирної угоди з РФ. Мета — остаточно закріпити Київ у європейській орбіті та унеможливити повернення під вплив Москви.

Реклама