Сіярто повідомив, чи відома дата зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті

За словами угорського міністра, наразі проводяться підготовчі моменти між Вашингтоном і Москвою.

Петер Сіярто.

Петер Сіярто / © Associated Press

Наразі конкретної дати та точного місця зустрічі президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна в Будапешті ще не визначили.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє ”Єп”.

За його словами, вчора ввечері і сьогодні зранку він спілкувався з заступником держсекретаря Сполучених Штатів Крістофером Ландау, колегою з РФ Сергієм Лавровим та зовнішньополітичним радником диктатора Юрієм Ушаковим.

“Якщо ці підготовчі переговори (Лаврова та Рубіо — Ред.) відбудуться наступного тижня, тоді ми знатимемо подальший графік і можна буде обговорювати дату й деталі”, — сказав Сіярто.

Зараз, каже він, невідомі технічні деталі, як і конкретне місце зустрічі в Будапешті.

“Коли фіналізують дату, тоді, звісно, ми надамо інформацію про всі технічні нюанси”, — сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів у Будапешті може відбутися протягом двох тижнів “або трохи пізніше”. Мовляв, це не варто “відкладати в довгу скриньку”. За його словами, рішення про можливе проведення саміту Росія-США в Угорщині “було взаємним двостороннім процесом”.

Тим часом The Telegraph пише про те, що зустріч Трампа й Путіна в Будапешті — це шок для лідерів Європи, чого не скажеш про саму Угорщину. Її прем’єр Віктор Орбан насолоджується моментом, зокрема тому, що стосунки з Києвом напружені. Орбан неодноразово обіцяв заблокувати вступ України до ЄС і продовжує стверджувати, що Київ “переслідує” угорську меншину.

