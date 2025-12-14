Сіярто та Сікорський знову "ламають списи" у соцмережі через Україну: деталі

Нова "твіт-війна" Сікорського і Сіярто через активи РФ та "орден Леніна" для Орбана / © Getty Images

Реклама

Між очільником польського МЗС Радославом Сікорським і його угорським колегою Петером Сіярто знову виникла суперечка у соціальній мережі X.

Цього разу політики посперечалися через допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені російські активи.

Орбан 13 грудня написав, що, «минаючи Угорщину і ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня», у Брюсселі «роблять кроки для захоплення заморожених російських активів».

Реклама

«Це оголошення війни», — заявив угорський «друг Путіна».

«Тим часом вони (європейці — Ред.) вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі», — йдеться у дописі Орбана.

Сікорський лаконічно і з гумором прокоментував цей пост «Віктор заслужив свій орден Леніна», — написав він.

За свого боса заступився глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, який звинуватив Сікорського в нібито прагненні розпалити війну між ЄС та Росією. «Ми розуміємо, що ви справді хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну», — написав Сіярто.

Реклама

У відповідь під постом Сіярто Сікорський написав: «Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці».

Зауважимо, що це вже не перша перепалка Сіярто і Сікорського у соцмережах. Раніше вони посварилися через рішення суду щодо українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку.

Також Сікорський жорстко висміяв свого угорського колегу Петера Сіярто через його спробу заступитися за Путіна.