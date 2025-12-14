- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1001
- Час на прочитання
- 2 хв
Сіярто та Сікорський знову "ламають списи" у соцмережі через Україну: деталі
Сікорський і Сіярто влаштували нову дуель у X через російські гроші.
Між очільником польського МЗС Радославом Сікорським і його угорським колегою Петером Сіярто знову виникла суперечка у соціальній мережі X.
Цього разу політики посперечалися через допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені російські активи.
Орбан 13 грудня написав, що, «минаючи Угорщину і ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня», у Брюсселі «роблять кроки для захоплення заморожених російських активів».
«Це оголошення війни», — заявив угорський «друг Путіна».
«Тим часом вони (європейці — Ред.) вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі», — йдеться у дописі Орбана.
Сікорський лаконічно і з гумором прокоментував цей пост «Віктор заслужив свій орден Леніна», — написав він.
За свого боса заступився глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, який звинуватив Сікорського в нібито прагненні розпалити війну між ЄС та Росією. «Ми розуміємо, що ви справді хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну», — написав Сіярто.
У відповідь під постом Сіярто Сікорський написав: «Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці».
Зауважимо, що це вже не перша перепалка Сіярто і Сікорського у соцмережах. Раніше вони посварилися через рішення суду щодо українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку.
Також Сікорський жорстко висміяв свого угорського колегу Петера Сіярто через його спробу заступитися за Путіна.