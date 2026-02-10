Сіярто вкотре обурив заявою про вступ України до Євросоюзу

Петер Сіярто.

Реклама

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, мовляв, Євросоюз робить «величезну помилку», коли вважає, що Грузія має перебувати на дистанції у питанні вступу.

Про це угорський міністр закордонних справ заявив під час візиту до Тбілісі, де зустрічався з грузинською колегою Макою Бочорішвілі, повідомляє Sova.

За його словами, проведення переговорів про членство в ЄС з Тбілісі «набагато корисніше, ніж з Україною». Сіярто зухвало наголосив, мовляв, «Україна не тільки послабить ЄС, а й створить загрозу для ЄС через неякісне зерно та інші продукти». Водночас Грузія, каже він, «зміцнить ЄС».

Реклама

На думку Сіярто, новий світовий порядок «створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав — тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни». Як приклад, він вказав на Угорщину і Грузію.

«Це держави, які не дозволили собі втрутитися у війну, які не дозволяють зовнішнім силам втручатися у їхнє внутрішньополітичне життя, бути дурними акторами перед зовнішньою силою. Це боротьба, яка ніколи не закінчиться, ми продовжуватимемо щодня боротися за наш суверенітет та незалежність, причина в тому, що Брюссель рухається в інших напрямках», — висловився Сіярто.

Нагадаємо, Reuters писало про те, що Грузія може потрапити під санкції Євросоюзу через допомогу Росії. Європейський Союз уперше запропонував включити до санкційного списку порти, розташовані за межами ЄС, які обслуговують постачання російської нафти.