Сіярто закликав ЄС перекрити гроші Україні, звинувативши її у "воєнній мафії"

Петер Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає, аби Євросоюз не надавав Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу у справі “Мідас”.

Про це заявив журналістам у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

Він заявив, що ЄС повинен "припинити" надавати гроші Києву, бо там "корумпована система" та "воєнна мафія".

"В Україні діє воєнна мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - висловився Сіярто.

Угорський міністр нахабно заявив, мовляв, "час не на боці України”, а тому “ілюзія - стверджувати, що час на боці України”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи корупційний скандал, заявив про “українську воєнну мафію, пов'язану з президентом Зеленським”. Він висловив критику на адресу європейської підтримки Києва та наголосив, що угорський народ не відправлятиме кошти до України, бо уряд затвердив виплати угорським сім’ям.

В українському МЗС відповіли на закиди політика. Речника відомства Георгій Тихий нагадав угорському прем’єру про його корупційні скандали в минулому. До свого допису Тихий прикріпив фото Орбана, на якому той зображений у костюмі з принтом, що нагадує зебру.

