Сіярто зізнався у дзвінках Лаврову під час закритих засідань ЄС: деталі скандалу

Петер Сіярто і Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив регулярні контакти зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей Євросоюзу із зовнішньої політики. Попри попередні заперечення, Будапешт більше не приховує пряму лінію зв’язку з Кремлем.

Про це повідомляє euronews.

Сіярто підтвердив, що підтримує регулярні контакти з Лавровим під час закритих засідань ЄС із питань зовнішньої політики — після повідомлень про таку практику під час перерв у Брюсселі. За його словами, взаємодія з міжнародними партнерами є невід’ємною частиною дипломатії. Угорський міністр також визнав, що постійно спілкується з російським колегою у ході приватних обговорень у межах Євросоюзу.

Реклама

Раніше влада Угорщини заперечувала ці твердження, називаючи їх неправдивими.

Інформація The Washington Post про регулярний вихід Сіярто на зв’язок із Лавровим під час зустрічей у Брюсселі викликала значний резонанс, адже держави-члени ЄС мають дотримуватися принципу добросовісної співпраці, а зміст таких зустрічей зазвичай є конфіденційним.

Європейська комісія 23 березня звернулася до Угорщини із закликом надати пояснення, охарактеризувавши ці повідомлення як «тривожні».

Розмови Сіярто з Лавровим — як їх пояснив угорський міністр

Під час передвиборчого заходу в Кестгеї Сіярто підтвердив факти дзвінків, наголосивши, що рішення ЄС у сферах енергетики, автопрому та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з країнами поза межами союзу.

Реклама

«Так, ці питання потрібно обговорювати з нашими партнерами за межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до і після засідань Ради Європейського Союзу», — сказав очільник МЗС Угорщини.

«Можливо, мої слова звучать жорстко, але дипломатія полягає у спілкуванні з лідерами інших країн», — додав він.

Вранці 24 березня Сіярто оприлюднив відеозвернення у соцмережах, у якому відкинув звинувачення щодо порушення безпекових протоколів під час засідань Ради із закордонних справ, підкресливши, що на рівні міністрів не розглядають секретну інформацію.

«Кожен міністр приносить свій телефон до залу, окрім мене. Припущення про існування якихось протоколів безпеки належать до категорії дурниць», — заявив він.

Реклама

Скандал з дзвінками Сіярто до Лаврова — подробиці

Нагадаємо, за даними WP, уряд угорського прем’єра Віктора Орбана роками передавав Москві конфіденційну інформацію про внутрішні дискусії ЄС. Як стверджують посадовці європейської безпеки, Сіярто під час засідань регулярно телефонував Лаврову, надаючи Кремлю оперативні звіти про перебіг обговорень. Це дозволяло Росії фактично негласно бути присутньою на зустрічах Євросоюзу.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення до України Сіярто здійснив 16 візитів до РФ, востаннє зустрівшись із президентом Володимиром Путіним 4 березня.

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах 12 квітня його уряд розслідуватиме державну зраду Орбана через витік секретних даних ЄС до Росії. За словами Мадяра, змова з Москвою карається довічним ув’язненням.