Сіярто накинувся зі звинуваченнями на Туска: деталі конфлікту

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто не втратив можливості різко відповісти на зауваження польського прем'єр-міністра Дональда Туска щодо російського “Північного потоку-2”, звинувативши його у “захисті терористів”.

Про це стало відомо з допису Сіярто у Мережі Х.

Очільник угорського МЗС, заява Туска нібито є “неприйнятною”. Мовляв, вона свідчить про “захист терористів”.

“За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, бо змушує задуматися, що ще можна підірвати і все одно вважати пробачним або навіть похвальним. Одне можна сказати напевно: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів”, - наголосив Сіярто у своєму дописі.

Заява Туска

Приводом до нападки Сіярто стала заява прем’єра Польщі на тлі затримання в країні українця Володимира Ж., якого підозрюють у причетності до підриву російського газогону.

Туск заявив, що “проблема "Північного потоку-2" полягає не в тому, що його підірвали, а "що його побудували".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував польського колегу Дональда Туска. Очільник угорського уряду звинуватив Туска у «небезпечній грі» з безпекою Європи.

Дональд Туск під час виступу на Варшавському форумі безпеки заявив, що війна в Україні — це також «наша війна». Орбану така заява не сподобалася. Він звинуватив прем’єра Польщі у ризикуванні життями мільйонів європейців та заявив, мовляв, «ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні».