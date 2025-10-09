ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Сіярто накинувся зі звинуваченнями на Туска: деталі конфлікту

Сіярто не сподобалися слова польського прем’єра щодо російського “Північного потоку”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Петер Сіярто.

Петер Сіярто. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто не втратив можливості різко відповісти на зауваження польського прем'єр-міністра Дональда Туска щодо російського “Північного потоку-2”, звинувативши його у “захисті терористів”.

Про це стало відомо з допису Сіярто у Мережі Х.

Очільник угорського МЗС, заява Туска нібито є “неприйнятною”. Мовляв, вона свідчить про “захист терористів”.

“За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, бо змушує задуматися, що ще можна підірвати і все одно вважати пробачним або навіть похвальним. Одне можна сказати напевно: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів”, - наголосив Сіярто у своєму дописі.

Заява Туска

Приводом до нападки Сіярто стала заява прем’єра Польщі на тлі затримання в країні українця Володимира Ж., якого підозрюють у причетності до підриву російського газогону.

Туск заявив, що “проблема "Північного потоку-2" полягає не в тому, що його підірвали, а "що його побудували".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував польського колегу Дональда Туска. Очільник угорського уряду звинуватив Туска у «небезпечній грі» з безпекою Європи.

Дональд Туск під час виступу на Варшавському форумі безпеки заявив, що війна в Україні — це також «наша війна». Орбану така заява не сподобалася. Він звинуватив прем’єра Польщі у ризикуванні життями мільйонів європейців та заявив, мовляв, «ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні».

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie