Сіярто зробив чергову скандальну заяву про війну в Україні

Петер Сіярто. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зухвало заявив, мовляв, Україна не захищає Європу від агресорки Росії, а натомість безпеку держав-членів гарантує НАТО.

Про очільник угорського МЗС висловився в інтерв’ю CNN.

«Ми вважаємо великою брехнею твердження українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу. Це неправда», — нахабно сказав Сіярто.

За його словами, Російська Федерація не нападала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Водночас Україна, висловився угорський дипломат, «воює за себе». Саме тому, зухвало додав він, війна Росії «не є війною Угорщини».

«Вони (українці — Ред.) воюють героїчно. Ми ставимося до цього з великою повагою, але це їхня війна, а не наша», — заявив очільник МЗС Угорщини.

Сіярто також додав, мовляв, «оскільки Україна захищає себе, а не Угорщину», то Будапешт відкидає підхід, згідно з яким має перед Києву «борг вдячності за те, що вона нас захищає».

Скандальні заяви Сіярто

Зауважимо, угорський міністр закордонних справ відомий своїми скандальними заявами на адресу України. Зокрема, нещодавно він наголосив, мовляв, підтримує нелегальний виїзд українських чоловіків. Міністр зухвало назвав «насильницькою» мобілізацію в Україні, а також «полюванням на людей».

Крім того, Сіярто під час зустрічі з китайським колегою Ван Ї поскаржився на лідерів Європи. Мовляв, саме «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України. Натомість Угорщина, каже він, «стоїть на боці миру».

Закиди Сіярто не обмежуються лише війною і політикою. Він накинувся на українську тенісистку Олександру Олійникову, яка не потиснула руку своїй угорській суперниці Анні Бондар. Причиною стала поїздка угорки на турнір у Росію вже після початку повномасштабної війни.