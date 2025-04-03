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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Сіярто звинуватив Брюссель у нових тарифах Трампа: деталі

Угорський міністр дорікнув Євросоюзові.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Петер Сіярто.

Петер Сіярто. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає Брюссель винним у тому, що президент США Дональд Трамп запровадив нові високі тарифні ставки щодо країн ЄС.

Про це очільник МЗС заявив на своїй Facebook-сторінці.

З його слів, що жителі Європи "вкотре розплачуються за некомпетентність брюссельських політиків", які не змогли домовитися зі США.

"Ситуація стала зрозумілою після вчорашніх тарифних заяв президента США: Єврокомісія повинна була вести переговори! У них було два з половиною місяці для цього", - дорікнув угорський міністр.

Сіярто заявив, що посадовці в Брюсселі винні у тому, що не домовились з Вашингтоном про митне співробітництво.

"Вони не вели переговори, а натомість перетворили економічне питання на ідеологічне. І все це за щомісячну зарплату в тисячі євро", – висловився Сіярто.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, запровадивши мита на імпорт, розпочав глобальну торговельну війну.

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