Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто прокоментував повідомлення про призупинення підготовки до Будапештського саміту. Він заявив, що «провоєнна політична еліта» та їхні ЗМІ роблять усе можливе, щоб запобігти цій зустрічі.

Про це він заявив у соцмережі Х.

За словами Сіярто, така поведінка є типовою перед подіями, які можуть мати вирішальне значення для миру, і повторюється перед кожним засіданням Європейської Ради. А також перед рішеннями щодо санкцій чи Європейського фонду миру.

«Та сама історія повторюється… Нічого нового під сонцем. Поки саміт насправді не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин та заяв, які стверджують, що його не буде», — зазначив Сіярто.

Нагадаємо, спочатку з’явилась інформація выд NBC News, що Білий дім «призупинив» підготовку до зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті.

Згодом Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва закінчити війну та наголосив, що саме поточна лінія зіткнення може слугувати основою для організації діалогу. На його думку, далекобійні можливості України є ключем до продуктивного переговорного процесу.