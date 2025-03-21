Сікорський дав пораду Путіну, якого непокоїть допомога Україні

Якщо Росія хоче зупинити військову допомогу Україні, то має почати з себе – така відповідь Сікорського Путіну на його ультиматум.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував вимогу президента Росії Володимира Путіна про зупинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ для припинення вогню.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Сікорський порадив Росії відмовитися від військової допомоги з боку Півничної Кореї та Ірану, якщо її "турбує" західна допомога Україні під час потенційного перемир'я.

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими постачаннями під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу, відмовившись від постачань іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських боєприпасів", – йдеться у повідомленні очільника польського МЗС.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про згоду на тимчасове часткове припинення вогню за певним умов. Серед них – що Україна не проводитиме мобілізацію і не отримуватиме зброю. Сам Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні.