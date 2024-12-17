Сікорський назвав країну, яку слід примусити до мирних переговорів

США та країнам Європи слід примушувати до мирних перемовин між Києвом і Москвою саме Російську Федерацію, а не Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Брюсселі, пише DW.

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - висловився Сікорський.

Польський міністр наголошує, що Європейському Союзу потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Також очільник МЗС Польщі Сікорський запевнив, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти Росії лише посилюватимуть.

Нагадаємо, раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни.

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