Сікорський після зустрічі з Рубіо висловився про ставлення США про мир в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо під час свого візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє видання RMF FM.

На початку зустрічі Рубіо і Сікорський всупереч традиції не зробили жодних заяв. Вже після переговорів зустрічі очільник польської дипломатії заявив, що "це була потужна розмова близьких союзників". Зокрема, вона стосувалась війни в Україні.

На питання про те, якою є тактика США стосовно війни в Україні Сікорський відповів, що в нього "склалося враження, що США зацікавлені в тривалому мирі".

Стосовно імовірних гарантій безпеки для Києва, то мета полягає в тому, щоб "Україна могла вирішувати своє власне майбутнє", зауважив Сікорський. Водночас, з його слів, питання розміщення європейських військ в Україні в його розмові з Рубіо не порушувалось.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек заявив, що Двосторонні переговори США і Росії у Саудівській Аравії про Україну без її участі — це не що інше, як "зрада й імперіалізм".

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