Сікорський пояснив, що змусить диктатора Путіна закінчити війну

Коли російський "фюрер" Володимир Путін визнає, що не зможе досягти своїх цілей, ймовірно, тоді може завершитися війна в Україні. Втім, поки диктатор "не дійшов такого висновку"

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю MSNBC

"Ця війна закінчиться лише коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. І він ще не на цьому етапі", - висловився міністр.

Сікорський наголошує, що економіка Путіна і "його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні". За його словами, якщо союзники не зупиняться на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право та міжнародні кордони. Втім, каже очільник польського МЗС, для досягнення миру обидві країни мають відвести війська на свої міжнародно визнані кордони.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", - наголосив він.

Окрім того, Сікорський наголосив: вторгнення України до Курської області перенесло війну на територію Росії, а тому "навіть російські пропагандисти починають розуміти, що все йде не так, як планувалося".

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що може прискорити завершення війни вже наступного року. З його слів, "План перемоги" допоможе на практиці примусити Росію до миру.

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