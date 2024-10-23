Сікорський пригрозив видворити з Польщі посла РФ: у чому річ

Міністр не виключив вигнання російського посла, "якщо диверсії продовжаться".

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив Росію в гібридних атаках на його країну та пригрозив видворити посла цієї держави.

Про це міністр сказав у ефірі TVP Info.

Сікорський звинуватив Росію в поширенні дезінформації, кібератаках на установи та компанії, незаконному перетині польського кордону та диверсіях по всій країні.

Також читайте Сікорський назвав, що забороняє Польщі збивати російські ракети

Голова МЗС нагадав, що в Польщі вже запровадили обмеження на пересування російських чиновників, "щоб ускладнити їм дії, несумісні з їхнім дипломатським статусом". Так, співробітники посольства РФ у Варшаві можуть їздити лише Мазовією, а консули – лише своїми округами.

"Якщо ми виженемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Цього ще не було, але якщо диверсії продовжаться, це не можна виключати", – сказав Сікорський.

Читайте провідні новини дня:

Він висловив сподівання, що росіяни схаменуться і реакція Польщі зупинить подальші акти гібридної війни.

"Ми знаємо, що планують росіяни, тому посилаємо рішучий сигнал: припиніть це", – твердо заявив міністр.

До слова, в середині жовтня Сікорський заявив, що "найближчими тижнями" на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО. Він також вів переговори, "щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу".

Читайте також: