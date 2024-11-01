Сікорський різко відповів Зеленському на скандальну заяву про МіГи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів президенту України Володимиру Зеленському, який напередодні нагадав про своє прохання до Варшави щодо передачі винищувачів МіГ.

Коментуючи слова Зеленського щодо відмови Польщі передавати Україні МіГи, очільник польського МЗС вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також той факт, що Росія загрожує й Польщі.

Про це пише Polsat News.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна", - сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС нагадав, що через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

"Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо", – додав Сікорський.

Нагадаємо, Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, щоб Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Проте Варшава знайшла причину не робити цього.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали: так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати", - розповів президент Зеленський.

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