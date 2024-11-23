Сікорський: Удар РФ балістичною ракетою по Україні – це вияв розпачу Путіна

Політик наголосв, що диктатор не може перемогти у війні.

Застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети проти України — це ескалація та прояв відчаю російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети під час усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування, — сказав Сікорський. — І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну".

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, поціливши нею по Дніпру.

Згодом Путін заявив, що атаку було здійснено ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою.

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території".

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