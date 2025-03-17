Сікорський: Угорщина знову блокує переговори щодо вступу України до ЄС

Сікорський звернув увагу на те, що Польща продовжує підтримувати євроінтеграцію України, і закликав польську опозицію активніше діяти в цьому напрямку.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський різко висловився щодо позиції Угорщини, яка перешкоджає початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі він наголосив, що процес євроінтеграції є ключовим для України, однак рішення гальмується через позицію Будапешта.

Про це пише "Onet Wiadomosci".

Він зазначив, що процес вступу до ЄС є "якорем українського народу".

"Ми, безумовно, хотіли б відкрити хоча б один, а, можливо, і другий переговорний кластер, але, на жаль, змушені визнати, що це рішення знову блокує наш давній друг, колишній союзник – Угорщина", – заявив Сікорський.

За його словами, під час зустрічі міністрів відбулася "жвава дискусія" щодо того, що рішення про старт переговорів має ґрунтуватися не на двосторонніх питаннях, а на відповідності критеріям членства.

Водночас Сікорський звернув увагу на те, що Польща продовжує підтримувати євроінтеграцію України, і закликав польську опозицію активніше діяти в цьому напрямку.

Нагадаємо, що громадян Угорщини опитають щодо членства України в Євросоюзі. Бюлетень з одним запитанням "Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Євросоюзу?" надрукують на захищеному папері, що "унеможливить зловживання".