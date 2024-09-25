Сікорський в ООН пояснив, чому сучасна Росія нічим не відрізняється від нацистів

Російський режим скоює ті самі злочини, за які були засуджені нацисти.

Росія викрадає дітей на окупованих українських територіях, що є геноцидом, і тим самим сучасний кремлівський режим нічим не відрізняється від нацистів.

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Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

Міністр спростував брехливі заяви представника РФ Васілія Нєбєнзі, зокрема про те, що РФ "не бомбить цивільні обʼєкти в Україні".

Сікорський розповів про свою нещодавню поїздку до Львова, де російська ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули діти.

Також він нагадав, що російський режим викрадає українських дітей і вивозить до себе, щоб зробити з них росіян. Сікорський заявив, що у Росії дітям "промивають мізки", щоб позбавити спогадів і національної ідентичності.

Він нагадав, що ООН визнає такі дії воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав орден на арешт російського диктатора Путіна.

"Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?" – запитав міністр у Небензі, вказавши, що "викрадення дітей в інших країнах рівнозначне геноциду, як нещодавно підтвердила Парламентська асамблея Ради Європи".

"Це ганьба Росії, яка не буде прощена чи забута", – заявив Сікорський.

Крім того, він спростував брехливі заяви Нєбєнзі про те, що СРСР нібито не співпрацював з нацистами під час спільного вторгнення до Польщі у 1939 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії розгорнули масове будівництво фільтраційних таборів для українців.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії.

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