Сікорський відреагував на інформацію ЗМІ про "суперечку" із Зеленським

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію у ЗМІ про суперечку з президентом України Володимиром Зеленським.

Розбіжності між політиками сталися 13 вересня під час візиту Сікорського до Києва, повідомило польське видання Onet.

За його словами, між сусідами "інколи виникають проблемні питання". Разом з тим міністр закордонних справ Польщі наголосив, що Варшава підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою.

"Ми потребуємо більш жвавих і навіть більш інтенсивних контактів з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також розраховуємо на те, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", - заявив Радослав Сікорський.

Інформація ЗМІ про напружену зустріч Зеленського і Сікорського

Польські медіа Onet і Wprost повідомили, що президент України Володимир Зеленський "здивував" польську делегацію своїм тоном спілкування з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. За інформацією джерел журналістів, атмосфера на зустрічі була напруженою та "близькою до сварки".

"Саме Зеленський від самого початку мав нав’язати поганий тон у розмові. Він звинуватив Польщу в тому, що не підтримує свою країну в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Слова Сікорського про те, що наша країна (Польща – Ред.) намагалася приєднатися до ЄС десятиліття, а термін, запропонований його адміністрацією, нереалістичний, були марними", – йшлося у повідомленні Wprost.

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