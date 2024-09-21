Сікорський виправдався за свою неоднозначну заяву про передавання Криму

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для проведення референдуму пролунала у межах гіпотетичної дискусії.

Про це повідомляє видання Onet.

Польський міністр наголосив, що підтримує територіальну цілісність України, а він неодноразово на цьому наголошував. За його словами, Варшава не має жодних сумнівів у своїй підтримці України.

"З іншого боку, на конференції була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – розповів очільник польського МЗС.

Нагадаємо, раніше Сікорський зробив заяву про передавання Криму під мандат ООН та підготувати до "чесного референдуму". Зі його слів, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

Читайте також:

Зеленський везе до США план перемоги! У чому ключ до завершення війни?