Сікорський заявив, що Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо снарядів для ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це міністр сказав, виступаючи перед журналістами у Ризі разом із латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем, пише Bloomberg.

"В останні 48 годин було ухвалено рішення подвоїти наш внесок в ініціативу Чехії", - заявив він.

Зауважимо, що Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

До слова,раніше очільник польського МЗС наголошував, що чеська ініціатива щодо закупівлі та передавання Україні боєприпасів є хорошою, і Польща фінансово й логістично підтримає її.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Читайте також: