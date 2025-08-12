Сікорський назвав головну першопричину війни в Україні

Cіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Першопричиною війни в Україні є російський імперіалізм.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у інтерв’ю BBC.

«Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І, на мою думку, це — російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах», — сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС застеріг, що Путін може порушити будь-яку домовленість.

«Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?» — запитав він.

Сікорський нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони, і яку обидві країни ратифікували у 2004 році.

Він також підкреслив, що просте перемир’я не розв’яже проблему.

«Ми всі хочемо миру — але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі», — наголосив Сікорський.

