Сікорський назвав головну умову завершення війни в Україні

Радослав Сікорський / © Getty Images

Ключовим фактором, який визначить переможця у розв’язаній Росією війні, стане ресурсна витривалість сторін. Долю протистояння вирішить те, «хто перший зламається» під тиском економічних та військових обставин.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє The Guardian.

Що Путін вкладає у слово «мир»

Польський дипломат застеріг від ілюзій щодо «мирних» заяв кремлівського диктатора. За його словами, будь-які розмови Москви про переговори зводяться до вимоги повної покори.

«Путін каже, що хоче миру, і в певному сенсі… кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Але питання в тому, за яких умов», — наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Кремль категорично не сприймає існування України як суверенної держави. Росія готова толерувати лише «провінційну версію» української культури, але ніколи не змириться з Україною як окремою політичною нацією, що має власну історію та зовнішню політику.

Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість.

«Питання в цій війні: хто першим зламається?» — зазначив міністр.

Він високо оцінив дії Збройних Сил України, які успішно тримають оборону. Попри постійні атаки, російські просування залишаються незначними у загальному масштабі бойових дій.

Сікорський висловив упевненість, що тактика терору, яку обрала Москва, не спрацює. Удари по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах не принесуть Росії бажаної перемоги, оскільки історія воєн доводить: терор населення в тилу рідко призводить до політичного колапсу країни, що обороняється.

Натомість проблеми починають накопичуватися у самого агресора.

«Отже, справжнє питання полягає в тому, коли у Путіна закінчаться ресурси для ведення цієї війни. А тріщини в російській економіці починають проявлятися», — резюмував глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю NTV висловлював думку, що ресурси Росії для ведення війни проти України поступово вичерпуються.

За його словами, було б дивно, якби РФ змогла підтримувати інтенсивність бойових дій ще протягом тривалого часу. Водночас він наголошував на необхідності посилення економічного тиску на Кремль.

Пісторіус підкреслював, що одним із ключових кроків має стати повне припинення надходжень до російського бюджету від продажу газу та нафти, адже саме ці кошти, за його словами, є джерелом фінансування війни.