Сікорський назвав позбавлення Зеленського польського ордена «неадекватним»

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла було помилкою, оскільки воно принизило главу держави, яка веде війну.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю TVN24.

За словами очільника польської дипломатії, дипломатичний конфлікт виник після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування на честь Героїв УПА. Сікорський зазначив, що українська сторона мала врахувати історичну чутливість Польщі.

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«Так, УПА боролася проти радянської влади, але вона також вбивала поляків. Тож, можливо, знайдімо солдатам кращу назву. Наприклад, візьмемо конкретного героя, який боровся проти радянської окупації», — сказав міністр.

Водночас глава МЗС Польщі визнав, що рішення президента Кароля Навроцького щодо позбавлення Зеленського нагороди було непропорційною відповіддю.

«Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України. Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив щось інше. Еквівалентом могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА, і тоді все було б урівноважено», — запропонував глава польської дипломатії.

Сікорський застеріг, що такі кроки фактично позбавили польську сторону можливості вести конструктивний діалог із президентом країни, яка нині протистоїть російській агресії.

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Крім того, він звернув увагу на майбутні виклики, пов’язані зі вступом України до Європейського Союзу.

Глава польського МЗС нагадав, що переговорний процес є лише одним із етапів євроінтеграції, адже фінальний договір про вступ України до ЄС потребуватиме підпису президента Польщі.

«Я хотів би побачити, які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір, адже у нас — це підпис глави держави», — наголосив Сікорський.

Раніше повідомлялося, що міста-партнери у Польщі почали відмовляти Івано-Франківську в оздоровленні українських дітей.

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