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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Сікорський назвав умову, без якої завершити війну в Україні не вдасться

Радослав Сікорський пояснив, на кого потрібно тиснути для завершення війни в Україні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

У Польщі вважають, що спроби завершити війну між Росією та Україною матимуть успіх лише тоді, коли основний вплив спрямують на країну-нападницю, а не на потерпілу сторону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, оцінюючи відповідні ініціативи президента США Дональда Трампа.

У Варшаві підтримують прагнення зупинити війну, але наголошують: тиснути потрібно саме на агресора.

«У Польщі ми вважаємо, що ці зусилля принесуть плоди лише в тому випадку, якщо тиск чинитиметься на агресора, а не на жертву агресії», — зазначив Сікорський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, домовленість набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

Проте згодом Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

За даними джерел Kyiv Independent, адміністрація Дональда Трампа тисне на українське військово-політичне керівництво, вимагаючи припинити атаки на НПЗ у Росії.

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