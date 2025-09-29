Радослав Сікорський / © Associated Press

Лише Китай може змусити Російську Федерацію припинити вогонь з Україною. Пекін чи не єдиний, хто вплив на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє The Guardian.

Сікорський каже, що очільник китайського МЗС Ван Ї запевнив в тому, що нібито КНР "рішуче підтримує припинення вогню".

"Але, звичайно, одних слів недостатньо, необхідний тиск на Росію, щоб перемир'я стало можливим. І я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка дійсно може змусити Росію погодитися на припинення вогню в цій війні", - наголосив Сікорський.

За його словами, РФ настільки залежить від Пекіна і він має "дуже потужний важіль впливу". Втім, відкриту питання в тому, чи захоче Пекін ним скористатися.

Польський міністр згадав події у Казахстані у січні 2022-го, коли Москва втрутилися у внутрішні справи країни. Тоді, каже Сікорський, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".

Нагадаємо, раніше речник китайського МЗС Ґо Цзякунь назвав дуже неочікувану причину війни в Україні. Нібито її спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, які мають врегулювати європейські країни. Натомість “перекладання відповідальності” на Китай не вирішить проблем.

