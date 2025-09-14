ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
514
Час на прочитання
1 хв

Сікорський пояснив, чому не спрацюють гарантії безпеки для України

На його думку, військові гарантії безпеки повинні стати на захист України, проте «охочих воювати з Росією» зараз немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сумнівається, що гарантії безпеки для України, які наразі обговорюються, спрацюють у разі нового російського вторгнення.

Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише «Європейська правда».

Він пояснив, що ідея безпекових гарантій полягає в тому, щоб стримувати Росію від нового нападу. За такою концепцією, війська гарантів безпеки повинні стати на захист України.

Однак, за словами Сікорського, «охочих воювати з Росією» наразі немає.

«Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні — ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією — може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих», — додав він.

Замість переговорів про гарантії безпеки Сікорський закликав зосередитися на військовій допомозі Україні.

Він також зауважив, що Україна «вже має гарантії, нехай вони й називаються „запевненнями“ в Будапештському меморандумі».

Раніще спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні закінчилася швидше, якби Китай не допомагав Росії воювати.

Дата публікації
Кількість переглядів
514
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie