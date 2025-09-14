Сікорський пояснив, чому не спрацюють гарантії безпеки для України

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сумнівається, що гарантії безпеки для України, які наразі обговорюються, спрацюють у разі нового російського вторгнення.

Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише «Європейська правда».

Він пояснив, що ідея безпекових гарантій полягає в тому, щоб стримувати Росію від нового нападу. За такою концепцією, війська гарантів безпеки повинні стати на захист України.

Однак, за словами Сікорського, «охочих воювати з Росією» наразі немає.

«Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні — ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією — може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих», — додав він.

Замість переговорів про гарантії безпеки Сікорський закликав зосередитися на військовій допомозі Україні.

Він також зауважив, що Україна «вже має гарантії, нехай вони й називаються „запевненнями“ в Будапештському меморандумі».

Раніще спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні закінчилася швидше, якби Китай не допомагав Росії воювати.